شؤون فلسطينية

فتح: لقاء شباب بلاطة وخدمات رفح الكروي يحمل مضامين ورسائل سياسية

فتح: لقاء شباب بلاطة وخدمات رفح الكروي يحمل مضامين ورسائل سياسية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وفد من قيادة حركة فتح، بتكليف من أحمد حلس (أبو ماهر، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية، أعضاء نادي مركز مخيم بلاطة الملقب بـ "الجدعان"، بطل كأس المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) في كرة القدم، الذي وصل إلى غزة أمس الجمعة لملاقاة نادي خدمات رفح بطل كأس المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) يوم الأحد المقبل للمنافسة على بطولة كأس فلسطين، وهذه المرة الرابعة على التوالي التي تقام فيها هذه البطولة.

ورحب جمال عبيد، عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح بالمحافظات الجنوبية، باسم أبو ماهر حلس، المتواجد في رام الله للمشاركة في اجتماعات القيادة ومتابعة العديد من القضايا الوطنية، بالوفد الرياضي الزائر الذي ضم مجلس إدارة نادي مخيم بلاطة واللاعبين

وشارك في الاستقبال الهيئة القيادية، وأمناء سر الأقاليم، والمكتب الحركي المركزي الرياضي، والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، الذي استقبل الوفد منذ لحظة وصوله معبر بيت حانون/ إيرز.

وأشاد عبيد في كلمة حركة فتح بالدور والجهد الكبير، الذي بذله حلس لترتيب وتسهيل هذا اللقاء المهم، بوصف الرياضة ساحة مهمة جداً من ساحات الفعل والعلاقة بالجماهير، ولغة تخاطب الشعوب والأمم، مؤكداً على اهتمام الرئيس محمود عباس بالرياضة، وتقديم الدعم المادي والمعنوي اللازم للأندية، لما لها من أهمية، وخاصة كرة القدم التي تستقطب جماهير المشجعين والمتابعين، ما يتحقق معه تقريب في وجهات النظر بين الجميع.

وشكر عبيد الحركة الرياضية، ودورها الوطني من خلال التفافها حول القيادة الفلسطينية في التصدي لـ (صفقة القرن) و(ورشة البحرين) وإسقاطها، مشيداً بتضحيات الحركة الرياضية، وما قدمت من شهداء وأسرى وجرحى في مسيرة الثورة.

وأكد علي أهمية هذا اللقاء، كونه لقاء كروياً يحمل مضامين ورسائل سياسية تكرس وحدة الوطن الجغرافية والسياسية، منوهاً لمنع حكومة الاحتلال ستة لا عبين من الضفة من دخول غزة، بهدف التنغيص وعدم اكتمال الفرحة، موجهاً التحية الحارة للاعبين قائلاً: "أنتم حاضرون في قلوبنا دائماً".

كما أشاد عبيد، بدور جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، في بناء الحركة الرياضية الفلسطينية المعاصرة، وتعزيز دورها على المستوى الإقليمي والدولي، وجهوده في الضغط عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم على حكومة الاحتلال؛ للسماح لنادي مركز شباب مخيم بلاطة بالوصول إلى غزة.

وفي ختام كلمته، وجه عبيد الشكر والتقدير للاتصالات الفلسطينية (أوريدو) لرعايتها بطولة كأس فلسطين.

وقدم مركز شباب بلاطة درع الوفاء والمحبة للقائد حلس، تقديراً لجهوده ودوره المميز في خدمة الحركة الرياضية، وقضية فلسطين.

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