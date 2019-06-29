دولي

موجة حر شديدة تجتاح أوروبا

موجة حر شديدة تجتاح أوروبا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اجتاحت موجة حر شديدة عددًا من الدول الأوروبية، حيث وصلت لمستويات غير مسبوقة في بعض البلدان، خصوصًا فرنسا التي رفعت حالة الخطر لأعلى مستوى، بعد أن تجاوزت درجة الحرارة فيها الـ 45 درجة مئوية.

وقالت وكالة (الأناضول) التركية: إن موجة الحر ضربت دول فرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وسويسرا، ومن المرجح أن تجتاح مناطق في بريطانيا السبت، وتصل لأعلى مستوى فيها منذ 40 عامًا.

وفي ظل موجة الحر، اندلعت حرائق هائلة في غابات إقليم كتالونيا الإسباني، والتي وصفتها سلطات الإقليم بأنها "الأسوأ منذ عشرين سنة".

واشتعلت النيران في حوالي 5500 هكتار من غابات كتالونيا، وهي المساحة المرشحة للزيادة إلى 20 ألف هكتار وسط تصاعد درجات الحرارة، بحسب سلطات الإقليم التي رجحت أن يكون سبب تلك الحرائق موجة الحر القائظ.

بدورها، قالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، إن البلاد سجلت أعلى درجة حرارة على الإطلاق، الجمعة، بعد أن وصلت عند 45.9 في المنطقة الجنوبية.

وكانت أعلى درجة حرارة مسجلة قبل الموجة الحالية، بلغت 44.1 مئوية، وذلك خلال موجة حر قاتلة، اجتاحت أوروبا، عام 2003، استمرت لأسبوعين، وأسفرت عن وفيات.

ورفعت السلطات الفرنسية حالة الخطر بالبلاد، بسبب الأرصاد الجوية إلى اللون الأحمر، وهو أعلى مستوى، كما قامت بإغلاق نحو أربعة آلاف مدرسة.

كذلك إسبانيا وإيطاليا وسويسرا، فقد حذت حذو فرنسا في رفع حالة الخطر لأعلى مستوى (اللون الأحمر)، بعد تخطي درجات الحرارة فيها الـ 40.

العاصمة المجرية بودابست والعاصمة النمساوية فيينا هما من بين المدن الأوروبية الأخرى التي عانت من حرارة مرتفعة.

وفي السياق نفسه، تشهد ألمانيا أقسى موجة حر منذ 70 عاماً، وذلك مع بلوغ درجة الحرارة نحو 39 مئوية، الأربعاء، إلا أنها شهدت انخفاضًا محمودًا، الجمعة، وفق وسائل إعلام ألمانية.

واللافت في موجة الحر التي أطلق عليها الأوروبيون اسم "فقاعة الصحراء"، أنها جاءت في حزيران/ يونيو، أي قبل نحو شهر من موسم الحر الأوروبي المعتاد، بين أواخر تموز/ يوليو وخلال آب/أغسطس، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

كما تحذرت الأرصاد الجوية في بريطانيا من موجة حر شديدة ستجتاح البلاد، السبت، وقد تصل إلى 35 درجة مئوية، حيث كانت أعلى درجة حرارة سجلتها بريطانيا في حزيران/ يونيو بلغت 35.6 درجة مئوية، سنة 1976، بحسب صحيفة تلغراف البريطانية.

ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم على شاطئ لوهافر في فرنسا بعد محاولتهم السباحة في الماء، حيث توفي رجلان يبلغان من العمر 70 و75 عاماً، فضلاً عن امرأة تبلغ من العمر 62 عاماً.

كما توفي شخصان في إسبانيا أحدهما يبلغ من العمر 80 عامًا لقي مصرعه بعد أن انهار وسقط أرضًا أثناء مروره بأحد الشوارع، والآخر شاب عمره 17 عامًا توفي بعد أن فقد الوعي داخل مسبح، بحسب وكالة "Europa Press" المحلية.

كذلك لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في إيطاليا، بحسب السلطات، بعد أن وصلت درجات الحرارة إلى 37 درجة، دون إضافة تفاصيل.

أخبار ذات صلة

ترامب: قضية (إس- 400) مُعقدة ونبحث عن حلول

ترامب: قضية (إس- 400) مُعقدة ونبحث عن حلول

أردوغان: لا معوقات بصفقة منظومة (إس 400) الروسية

أردوغان: لا معوقات بصفقة منظومة (إس 400) الروسية

مقرر أممي: (صفقة القرن) ستفشل إن لم تتضمن ستة بنود أساسية

مقرر أممي: (صفقة القرن) ستفشل إن لم تتضمن ستة بنود أساسية

ترامب يدعو الزعيم الكوري الشمالي لعقد اجتماع جديد

ترامب يدعو الزعيم الكوري الشمالي لعقد اجتماع جديد

تسيبي ليفني تكشف تفاصيل لقائها بوزير خارجية البحرين

تسيبي ليفني تكشف تفاصيل لقائها بوزير خارجية البحرين

لافروف: بوتين وترامب يناقشان خلال لقائهما الاستقرار الاستراتيجي

لافروف: بوتين وترامب يناقشان خلال لقائهما الاستقرار الاستراتيجي

كيف سيتعامل اردوغان مع رئيس بلدية اسطنبول الجديد؟

كيف سيتعامل اردوغان مع رئيس بلدية اسطنبول الجديد؟

تيلرسون يكشف خفايا تدخل كوشنير وزوجته بالإدارة الأمريكية ويُهاجم ترامب

تيلرسون يكشف خفايا تدخل كوشنير وزوجته بالإدارة الأمريكية ويُهاجم ترامب

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

فتح: لقاء شباب بلاطة وخدمات رفح الكروي يحمل مضامين ورسائل سياسية

فتح: لقاء شباب بلاطة وخدمات رفح الكروي يحمل مضامين ورسائل سياسية

تنويه مهم بخصوص عمل معبر رفح غداً الأحد

تنويه مهم بخصوص عمل معبر رفح غداً الأحد

وفاة شرطي أثناء فض شجار عائلي في (حي الشيخ رضوان) بغزة

وفاة شرطي أثناء فض شجار عائلي في (حي الشيخ رضوان) بغزة

تلحمي: قيام الدولة الفلسطينية لا زال ممكنًا أكثر من الدولة الواحدة

تلحمي: قيام الدولة الفلسطينية لا زال ممكنًا أكثر من الدولة الواحدة

وفاة طفل غرقًا في مسبح بطولكرم

وفاة طفل غرقًا في مسبح بطولكرم

الاحتلال يعتقل طفلًا من مدينة الخليل

الاحتلال يعتقل طفلًا من مدينة الخليل

مشاركة جماهيرية واسعة رفضًا لورشة البحرين

مشاركة جماهيرية واسعة رفضًا لورشة البحرين

هيئة مسيرات العودة: الإجماع الفلسطيني شكّل لطمة قاسية على وجه ترامب وكوشنر

هيئة مسيرات العودة: الإجماع الفلسطيني شكّل لطمة قاسية على وجه ترامب وكوشنر

منوعات

&#34;أم الكويتيين&#34;.. تدهور الحالة الصحية للإعلامية ماما أنيسة

"أم الكويتيين".. تدهور الحالة الصحية للإعلامية ماما أنيسة

هل هذه وصية ريهام سعيد بعد إصابتها بمرض خطير في وجهها؟

هل هذه وصية ريهام سعيد بعد إصابتها بمرض خطير في وجهها؟

للمرة الأولى.. عمرو دياب ينشر صورة رسمية تجمعه بدينا الشربيني

للمرة الأولى.. عمرو دياب ينشر صورة رسمية تجمعه بدينا الشربيني

شاهد: سلافة معمار بجلسة تصوير خاصة تجذب الجمهور بجمالها.. ونادين نجيم تعلق

شاهد: سلافة معمار بجلسة تصوير خاصة تجذب الجمهور بجمالها.. ونادين نجيم تعلق

فيديو: سارة الودعاني تركض على الدرج المتحرك عكس الاتجاه!

فيديو: سارة الودعاني تركض على الدرج المتحرك عكس الاتجاه!

فيديو: وصلة رقص لـ &#34;رانيا يوسف&#34; في مناسبة خاصة

فيديو: وصلة رقص لـ "رانيا يوسف" في مناسبة خاصة

حادثة صادمة.. نادلة بار تبصق على ابن ترامب

حادثة صادمة.. نادلة بار تبصق على ابن ترامب

فنانة لبنانية بحاجة لعملية سريعة بسبب السرطان وتطلب المساعدة

فنانة لبنانية بحاجة لعملية سريعة بسبب السرطان وتطلب المساعدة

فيديو: ليلى علوي تحتفل بتخرج ابنها خالد

فيديو: ليلى علوي تحتفل بتخرج ابنها خالد

فيديو.. اليسا: القرار الصائب في حياتي هو عدم زواجي

فيديو.. اليسا: القرار الصائب في حياتي هو عدم زواجي

عربي

الولايات المتحدة تنشر مقاتلات حربية بقواعدها في قطر

الولايات المتحدة تنشر مقاتلات حربية بقواعدها في قطر

الجيش الليبي يُصدر أوامر باعتقال جميع الأتراك بليبيا

الجيش الليبي يُصدر أوامر باعتقال جميع الأتراك بليبيا

المحققة الأممية: لم أقرر أن &#34;محمد بن سلمان&#34; مذنب في قتل خاشقجي

المحققة الأممية: لم أقرر أن "محمد بن سلمان" مذنب في قتل خاشقجي

زعيم الحوثيين: ورشة البحرين &#34;خيانة كبرى&#34;

زعيم الحوثيين: ورشة البحرين "خيانة كبرى"