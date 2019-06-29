تنويه مهم بخصوص عمل معبر رفح غداً الأحد

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم السبت، تنويهاً للمواطنين بخصوص عمل معبر رفح يوم غدٍ الأحد.



وقالت الداخلية: نُنوه للمواطنين الكرام، بأن معبر رفح البري، سيكون مغلقاً يوم غدٍ الأحد 30 حزيران/ يونيو، بسبب إجازة رسمية لدى الجانب المصري، على أن يُستأنف العمل الاعتيادي للمعبر صباح الاثنين 1/7.