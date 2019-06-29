الولايات المتحدة تنشر مقاتلات حربية بقواعدها في قطر

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الولايات المتحدة، عن نشرها مجموعة من المقاتلات الحربية التابعة لقواتها المسلحة في قاعدة العديد الجوية بقطر.



وقالت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، في بيان الجمعة، إن مقاتلات من طراز "F-22 Raptor" (المفترس) نشرت يوم الخميس في قاعدة "العديد" الجوية بقطر، وفق وكالة (الأناضول).



وأوضح البيان، أن "هذه الطائرات انتشرت في قطر لأول مرة، وذلك من أجل حماية قوات الولايات المتحدة ومصالحها في مناطق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".



وتأتي هذه الخطوة في ظل ما تشهده المنطقة من توتر متصاعد بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، منذ أن خفضت طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.



واتخذت إيران تلك الخطوة، في أيار/ مايو الماضي، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.



وتفاقم هذا التوتر عقب إسقاط إيران، الخميس 20 حزيران/ يونيو 2019، طائرة أمريكية مسيرة، قالت إنها اخترقت الأجواء الإيرانية، فيما قال الجيش الأمريكي: إنها كانت تحلق في المجال الجوي الدولي.



وتشرف "القيادة المركزية" بالجيش الأمريكي، على الأعمال العسكرية للولايات المتحدة في بلدان عدة بينها سوريا واليمن والعراق وأفغانستان.



ويتمركز نحو 13 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة "العديد" العسكرية الجوية، على بعد 30 كلم جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة.