أبو ظريفة: الاحتلال يبتز الفلسطينيين لوقف مسيرات العودة
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
وفيما يتعلق بورشة البحرين الاقتصادية، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية: "ما كان ينبغي انعقاد ورشة البحرين لما تحمله من مخاطر لمحاولة تمرير صفقة القرن، وزرع أوهام بأن هناك خلافاً بين الحل الاقتصادي والسياسي".
أكد طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن الاحتلال الإسرائيلي، يحاول التنصل من التفاهمات، من خلال الضغط على الجانب الفلسطيني وابتزازه؛ لوقف مسيرات العودة.
قال أبو ظريفة لـ "دنيا الوطن": "على الاحتلال أن يتحمل النتائج والتبعات التي ستترتب على استمراره في التلكؤ بتنفيذ هذه الالتزامات، كما أن المطلوب من الجانب الذي رعى هذه التفاهمات بسرعة التحرك، قبل تدهور الأمور لجهة حالة من التصعيد".
وبين أن المطلوب من الهيئة الوطنية، تدارس السياسة الإسرائيلية، والرد عليها بموقف فلسطيني قادر على أن يشكل ضغطاً على الاحتلال.
وأضاف أبو ظريفة: "أعتقد أن ورشة البحرين تشكل غطاءً على السياسة الأمريكية التي تريد (صفقة العصر) من خلال شقها الإقليمي، وتشكل هذه الورشة خروجاً عن الإجماع الوطني الفلسطيني وقرارات القمم العربية".
وحذر أبو ظريفة، من الإقدام على اي خطوات، يمكن أن تمس الحقوق الوطنية الفلسطينية.
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