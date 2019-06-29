أبو ظريفة: الاحتلال يبتز الفلسطينيين لوقف مسيرات العودة

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن الاحتلال الإسرائيلي، يحاول التنصل من التفاهمات، من خلال الضغط على الجانب الفلسطيني وابتزازه؛ لوقف مسيرات العودة.





قال أبو ظريفة لـ "دنيا الوطن": "على الاحتلال أن يتحمل النتائج والتبعات التي ستترتب على استمراره في التلكؤ بتنفيذ هذه الالتزامات، كما أن المطلوب من الجانب الذي رعى هذه التفاهمات بسرعة التحرك، قبل تدهور الأمور لجهة حالة من التصعيد".





وبين أن المطلوب من الهيئة الوطنية، تدارس السياسة الإسرائيلية، والرد عليها بموقف فلسطيني قادر على أن يشكل ضغطاً على الاحتلال.



