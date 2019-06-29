والد الشهيد عبيد: الاحتلال اشترط أن يُدفن نجلي سريًا بحضور 4 أفراد فقط

رام الله - دنيا الوطنكشف سمير عبيد، والد الشهيد محمد عبيد، عن تفاصيل استشهاد نجله برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أنه استشهد جراء إصابته برصاصة بالقلب مباشرة.وأوضح عبيد لقناة (الغد) الإخبارية، أن اطلاق النار جاء على إثر اشتباكات مع قوات الاحتلال بالمنطقة، مردفًا أنه تم استعاؤه من قبل قوات الشرطة مرتين؛ للتفاوض حول شروط استلام الجثمان، ولكنه لم يحضر لعدم موافقته على الشروط.وأضاف عبيد أن شروط قوات الاحتلال لتسليم الجثمان، هي أن يتم دفنه بطريقة سرية في حضور 4 أفراد فقط من عائلته، متابعًا أنه إما أن يقام "عرس" بالعيسوية، يُودع فيه جثمان ابنه أو أن يظل الجثمان لدى قوات الاحتلال.يُذكر، أن محمد عبيد، كان قد استشهد برصاص الاحتلال،يوم الخميس 27 حزيران/ يونيو، في بلدة العيسوية بمدينة القدس.