وفاة شرطي أثناء فض شجار عائلي في (حي الشيخ رضوان) بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الشرطة الفلسطينية، صباح اليوم السبت، عن استشهاد مساعد أول حسان محمد الحساسنة (35 عاماً)، إثر إطلاق نار أثناء تأدية واجبه خلال فضّ شجار عائلي في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، فجر اليوم السبت 29 حزيران/ يونيو2019.



وأكدت الشرطة، أنها فتحت تحقيقاً في الحادث، وتتابع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.