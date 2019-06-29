دولي

أردوغان: لا معوقات بصفقة منظومة (إس 400) الروسية

أردوغان: لا معوقات بصفقة منظومة (إس 400) الروسية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا توجد أية معوقات بخصوص صفقة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس- 400).

وأوضح أردوغان، خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين باليابان، أن الاتفاق الثنائي بشأن إنتاج الصواريخ المشترك ونقل التقنيات أمر مهم جداً بالنسبة لأنقرة، وفق وكالة (سبوتنك).

وقال أردوغان: "نواصل مراقبتنا لعملية توريد (إس- 400) فيما يتعلق باتفاقنا الذي تم التوصل إليه في دوشانبه، وأود أن أشير أيضاً إلى أن إنتاج الصواريخ المشترك، بما في ذلك نقل التقنيات، يمثل أولوية لتعاوننا".

وأضاف أردوغان: "وفقاً لاعتقادي لا توجد أية معوقات بخصوص صفقة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس- 400).

وتشهد العلاقات الأمريكية التركية توتراً كبيراً بسبب صفقة صواريخ (إس- 400) التي تعاقدت أنقرة عليها مع موسكو.

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