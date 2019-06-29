الجيش الليبي يُصدر أوامر باعتقال جميع الأتراك بليبيا

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري: إن الجيش أصدر أوامر بالقبض على جميع الأتراك في ليبيا، مشيراً إلى أن هناك تدخلاً قطرياً لصالح المسلحين في طرابلس.





وأضاف المسماري، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء: "سنسقط مشروع تنظيم الإخوان في ليبيا، وتركيا وفرت غطاءً جوياً بطائرات مسيرة خلال اقتحام المسلحين مدينة غريان".



رام الله - دنيا الوطنوتابع: "الأهداف التركية في ليبيا تعتبر أهدافا معادية، وأصدرنا أوامر باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية، سنستهدف أي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا.كما أصدر الجيش الليبي أوامر بحظر رحلات الطيران من أي مطار ليبي إلى تركيا.