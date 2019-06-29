شؤون فلسطينية

بكري: التهدئة في غزة ستنجح عندما تستلم مفاوضاتها السلطة الفلسطينية وليس حماس

بكري: التهدئة في غزة ستنجح عندما تستلم مفاوضاتها السلطة الفلسطينية وليس حماس
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، أن مصر أعادت بشكل رسمي، جهودها المُتعلقة بملف المصالحة الفلسطينية، واستغلال الوضع الراهن، من أجل تنفيذ ما وُقّع عليه في اتفاق تشرين الأول/ أكتوبر 2017.

وقال بكري لـ"دنيا الوطن": إن مصر تبذل جهودًا مُكثفة في الوقت الراهن، وسيتم لاحقًا إرسال وفود جهاز المخابرات المصري إلى رام الله، وقطاع غزة، إضافة لدعوة الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة؛ لإجراء جولة مباحثات جديدة.

وأوضح، أنه مطلوب من حركة حماس، التعاطي إيجابيًا مع ما تبذله مصر، وتُسلم المعابر وكافة مرافق قطاع غزة للحكومة الفلسطينية، برئاسة محمد اشتية، وألا تضع العراقيل أمام ذلك، مُعربًا عن خشيته بأن تتدخل دولة قطر في ظل الأجواء الإيجابية الحالية، وتُفسد المصالحة، ونعود مجددًا إلى المربع الأول، لأن استمرار الانقسام مصلحة قطرية، وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بتفاهمات التهدئة في قطاع غزة، التي ترعاها مصر، قال بكري: إن هذا الملف لو كان ما بين السلطة الفلسطينية، وإسرائيل، لنجح، وتم تنفيذه فورًا، على اعتبار أن السلطة هي الجهة الشرعية الوحيدة المُخولة بعقد الاتفاقيات والتفاهمات، مضيفًا: "التهدئة في غزة ستنجح عندما تستلم هذا الملف السلطة الفلسطينية، وليس حركة حماس".

وأشار إلى أن اتفاق التهدئة في عام 2014، والذي تم التوقيع عليه، أثناء الحرب، هو الأفضل للشعب الفلسطيني، وليس تفاهمات حماس وفصائل غزة، لأن الاحتلال لن يُنفذ أي جزئية من تعهداتها التي رعتها مصر، أما أن يخرج كل دقيقة طرف فلسطيني ليفاوض إسرائيل فهذه فوضى، يدفع ثمنها الفلسطينيون، وفق تعبيره.

وختم بكري، حديثه، قائلًا: "كان الأجدر بحماس أن توكل هذه المهام للسلطة الفلسطينية وأن تتنحى جانبًا، وأن تُنفذ اتفاقات المصالحة، قبل تفاهمات التهدئة".

أخبار ذات صلة

فتح: لقاء شباب بلاطة وخدمات رفح الكروي يحمل مضامين ورسائل سياسية

فتح: لقاء شباب بلاطة وخدمات رفح الكروي يحمل مضامين ورسائل سياسية

تنويه مهم بخصوص عمل معبر رفح غداً الأحد

تنويه مهم بخصوص عمل معبر رفح غداً الأحد

أبو ظريفة: الاحتلال يبتز الفلسطينيين لوقف مسيرات العودة

أبو ظريفة: الاحتلال يبتز الفلسطينيين لوقف مسيرات العودة

والد الشهيد عبيد: الاحتلال اشترط أن يُدفن نجلي سريًا بحضور 4 أفراد فقط

والد الشهيد عبيد: الاحتلال اشترط أن يُدفن نجلي سريًا بحضور 4 أفراد فقط

وفاة شرطي أثناء فض شجار عائلي في (حي الشيخ رضوان) بغزة

وفاة شرطي أثناء فض شجار عائلي في (حي الشيخ رضوان) بغزة

أحمد يوسف: مواقف الرئيس أبو مازن الأخيرة &#34;إيجابية&#34; يمكن البناء عليها

أحمد يوسف: مواقف الرئيس أبو مازن الأخيرة "إيجابية" يمكن البناء عليها

أسعار العملات اليوم السبت

أسعار العملات اليوم السبت

الطقس: صيف حار في المناطق السهلية وحار جداً في الأغوار

الطقس: صيف حار في المناطق السهلية وحار جداً في الأغوار

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

فتح: لقاء شباب بلاطة وخدمات رفح الكروي يحمل مضامين ورسائل سياسية

فتح: لقاء شباب بلاطة وخدمات رفح الكروي يحمل مضامين ورسائل سياسية

تنويه مهم بخصوص عمل معبر رفح غداً الأحد

تنويه مهم بخصوص عمل معبر رفح غداً الأحد

وفاة شرطي أثناء فض شجار عائلي في (حي الشيخ رضوان) بغزة

وفاة شرطي أثناء فض شجار عائلي في (حي الشيخ رضوان) بغزة

تلحمي: قيام الدولة الفلسطينية لا زال ممكنًا أكثر من الدولة الواحدة

تلحمي: قيام الدولة الفلسطينية لا زال ممكنًا أكثر من الدولة الواحدة

وفاة طفل غرقًا في مسبح بطولكرم

وفاة طفل غرقًا في مسبح بطولكرم

الاحتلال يعتقل طفلًا من مدينة الخليل

الاحتلال يعتقل طفلًا من مدينة الخليل

مشاركة جماهيرية واسعة رفضًا لورشة البحرين

مشاركة جماهيرية واسعة رفضًا لورشة البحرين

هيئة مسيرات العودة: الإجماع الفلسطيني شكّل لطمة قاسية على وجه ترامب وكوشنر

هيئة مسيرات العودة: الإجماع الفلسطيني شكّل لطمة قاسية على وجه ترامب وكوشنر

منوعات

&#34;أم الكويتيين&#34;.. تدهور الحالة الصحية للإعلامية ماما أنيسة

"أم الكويتيين".. تدهور الحالة الصحية للإعلامية ماما أنيسة

هل هذه وصية ريهام سعيد بعد إصابتها بمرض خطير في وجهها؟

هل هذه وصية ريهام سعيد بعد إصابتها بمرض خطير في وجهها؟

للمرة الأولى.. عمرو دياب ينشر صورة رسمية تجمعه بدينا الشربيني

للمرة الأولى.. عمرو دياب ينشر صورة رسمية تجمعه بدينا الشربيني

شاهد: سلافة معمار بجلسة تصوير خاصة تجذب الجمهور بجمالها.. ونادين نجيم تعلق

شاهد: سلافة معمار بجلسة تصوير خاصة تجذب الجمهور بجمالها.. ونادين نجيم تعلق

فيديو: سارة الودعاني تركض على الدرج المتحرك عكس الاتجاه!

فيديو: سارة الودعاني تركض على الدرج المتحرك عكس الاتجاه!

فيديو: وصلة رقص لـ &#34;رانيا يوسف&#34; في مناسبة خاصة

فيديو: وصلة رقص لـ "رانيا يوسف" في مناسبة خاصة

حادثة صادمة.. نادلة بار تبصق على ابن ترامب

حادثة صادمة.. نادلة بار تبصق على ابن ترامب

فنانة لبنانية بحاجة لعملية سريعة بسبب السرطان وتطلب المساعدة

فنانة لبنانية بحاجة لعملية سريعة بسبب السرطان وتطلب المساعدة

فيديو: ليلى علوي تحتفل بتخرج ابنها خالد

فيديو: ليلى علوي تحتفل بتخرج ابنها خالد

فيديو.. اليسا: القرار الصائب في حياتي هو عدم زواجي

فيديو.. اليسا: القرار الصائب في حياتي هو عدم زواجي

عربي

الولايات المتحدة تنشر مقاتلات حربية بقواعدها في قطر

الولايات المتحدة تنشر مقاتلات حربية بقواعدها في قطر

الجيش الليبي يُصدر أوامر باعتقال جميع الأتراك بليبيا

الجيش الليبي يُصدر أوامر باعتقال جميع الأتراك بليبيا

المحققة الأممية: لم أقرر أن &#34;محمد بن سلمان&#34; مذنب في قتل خاشقجي

المحققة الأممية: لم أقرر أن "محمد بن سلمان" مذنب في قتل خاشقجي

زعيم الحوثيين: ورشة البحرين &#34;خيانة كبرى&#34;

زعيم الحوثيين: ورشة البحرين "خيانة كبرى"