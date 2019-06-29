شؤون فلسطينية

الطقس: صيف حار في المناطق السهلية وحار جداً في الأغوار

الطقس: صيف حار في المناطق السهلية وحار جداً في الأغوار
رام الله - دنيا الوطن
يطرأ اليوم، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ ليكون الطقس صيفياً اعتيادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً الى حار في المناطق السهلية والمنخفضة، وحاراً جداً في الأغوار، وفي ساعات الليل، يسود طقس منعش ولطيف في الجبال ومعتدل في باقي المناطق.

فيما تكون الرياح جنوبية غربية نهاراً، وتتحول إلى شمالية غربية في الليل، وتكون سرعة الرياح معتدلة، وتنشط أحياناً في الليل.

وفي الغد لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى ضمن معدلاتها، وتكون الأجواء غائمة جزئياً ومنعشة في فترة الصباح الباكر مع فرصة لنزول رذاذ، خصوصاً في الشمال والساحل، ومع ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية في مختلف المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، ويسود طقس حار نسبياً إلى حار في المناطق السهلية والمنخفضة، وطقس حار جداً في الأغوار والبحر الميت، والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية، وتتحول أحياناً إلى شمالية غربية. 

وفي يوم الاثنين: لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يسود في المناطق الجبلية والساحلية طقس صيفي اعتيادي في ساعات النهار، ومائل للحرارة في وقت الظهيرة، ومنعش ولطيف في ساعات المساء والليل والفجر الباكر، بينما يسود جو حار في المناطق السهلية القريبة من الساحلية، وجو حار جداً في الأغوار والبحر الميت، والرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

أما يوم الثلاثاء: فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ولكن تبقى الأجواء صيفية اعتيادية، بحيث يسود طقس حار نسبياً نهاراً في الجبال ومعتدل ليلاً، بينما يسود طقس صيفي حار في المناطق السهلية والغورية بشكل عام، والرياح شمالية غربية رطبة خفيفة السرعة، والبحر هادئ، والله تعالى أعلم

وفي يوم الأربعاء: لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو صيفياً اعتيادياً، خاصة في المناطق الجبلية، وتبقى الأجواء معتدلة بشكل عام ليلاً ومنعشة في القمم الجبلية، والرياح تكون غربية إلى شمالية غربية. والله تعالى أعلى واعلم.

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