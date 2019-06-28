شؤون فلسطينية

وفاة طفل غرقًا في مسبح بطولكرم

وفاة طفل غرقًا في مسبح بطولكرم
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
توفي الطفل "أ.ف" (7 أعوام) من سكان مدينة نابلس، مساء الجمعة، اثر غرقه بمسبح في بلدة (بيت ليد) شرقي مدينة طولكرم.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات: إن الطفل غرق في مسبح ببلدة (بيت ليد) شرقي طولكرم  في ساعات متاخرة من مساء الخميس، وتم نقله إلى المستشفى العربي التخصصي في نابلس لتلقي العلاج لخطورة حالته، ومساء الجمعة أعلن الاطباء عن وفاته.

وأضاف ارزيقات أن الشرطة والنيابة باشرتا إجراءات التحقيق.

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