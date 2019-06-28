وفاة طفل غرقًا في مسبح بطولكرم

رام الله - دنيا الوطنتوفي الطفل "أ.ف" (7 أعوام) من سكان مدينة نابلس، مساء الجمعة، اثر غرقه بمسبح في بلدة (بيت ليد) شرقي مدينة طولكرم.وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات: إن الطفل غرق في مسبح ببلدة (بيت ليد) شرقي طولكرم في ساعات متاخرة من مساء الخميس، وتم نقله إلى المستشفى العربي التخصصي في نابلس لتلقي العلاج لخطورة حالته، ومساء الجمعة أعلن الاطباء عن وفاته.وأضاف ارزيقات أن الشرطة والنيابة باشرتا إجراءات التحقيق.