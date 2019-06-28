تسيبي ليفني تكشف تفاصيل لقائها بوزير خارجية البحرين

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني عن لقاء جمعها مع وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، على هامش ورشة المنامة.ولم تظهر ليفني، خلال أعمال الورشة إلا أنها نشرت صورة تجمعها مع وزير الخارجية خالد بن أحمد، وأيضًا شوهدت تتجول في سوق المنامة برفقة حماية خاصة، كما تجولت بالقرب من باب البحرين أحد معالم العاصمة المنامة.وقالت ليفني تعليقا على الصورة إنها كانت في "لقاء مسائي مع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة، شاركت في تقديره لحديثه المباشر إلى الجمهور الإسرائيلي وأهمية مواقفه المتوازنة".وكان وزير الخارجية خالد بن أحمد قد أطلق تصريحات مثيرة عبر قوله: إن إسرائيل وجدت لتبقى، ورسالته للمستوطين بأن "ليس كل مَن حولهم أعداء" وذلك في مقابلات متلفزة مع وسائل إعلام إسرائيلية سمحت لهعا السلطات البحرينية بتغطية الورشة التي قاطعها الفلسطينيون.