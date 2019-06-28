مشاركة جماهيرية واسعة رفضًا لورشة البحرين

رام الله - دنيا الوطنشهد اليوم الجمعة مشاركة جماهيرية واسعة في كافة الأراضي الفلسطينية، تنديدا بصفقة القرن وورشة البحرين، وذلك استجابة لدعوات فصائلية وشعبية فلسطينية، رافضة للمخططات الأمريكية الساعية إلى تصفية القضية الفلسطينية.ففي قطاع غزة، احتشد الآلاف من المواطنين من كافة محافظات القطاع، عصر اليوم الجمعة، للمشاركة في الجمعة 64 من مسيرات العودة وكسر الحصار، والتي انطلقت تحت عنوان "فليسقط مؤتمر البحرين".ومن جانبه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمهم الطبية تعاملوا مع 50 إصابة، بينهم 19 بالرصاص الحي، أصيبوا بجراح مختلفة، جراء قمع قوات الاحتلال المشاركين في التظاهرات الاحتجاجية شرقي قطاع غزة.وفي ذات الاتجاه، واستجابة لدعوات التصعيد مع الاحتلال في جميع نقاط التماس، وفي كافة مناطق الضفة الغربية، احتجاجا على صفقة القرن وورشة البحرين، اندلعت عدة مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة منها.وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين أهالي قرية العيساوية بالقدس المحتلة وقوات الاحتلال، والتي تزامنت مع إعلان الإضراب الشامل في القرية؛ حدادا على ارتقاء ابن القرية الشهيد محمد عبيد، برصاص الاحتلال الليلة الماضية.وبدأت المواجهات في قرية العيساوية خلال اقتحام قوات كبيرة من قوات الاحتلال لأرجائها، كما أحرق الشبان الفلسطينيين خلال المواجهات علم دولة الاحتلال، إضافة لقيامهم برشق القوات المتوغلة في القرية بالحجارة.وفي ذات السياق، أصيب العشرات من المواطنين بالرصاص المغلف بالمطاط وبحالات اختناق، إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة منددة بمصادرة الأراضي في قريتي عزموط ودير الحطب شرق نابلس.كما أعلنت المصادر الطبية، عن إصابة الفتى قيصر جهاد ريان برصاص مطاطي بالوجه، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم قضاء قلقيلية، إضافة إلى وقوع العديد من الإصابات في صفوف المشاركين في المسيرة الاحتجاجية، جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص المطاطي والقنابل الغازية صوبهم.وأشارت المصادر المحلية، إلى أن مواجهات اندلعت مع الاحتلال أيضا قرب المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية، إضافة إلى اندلاعها في قرية بلعين في رام الله، وذلك خلال المظاهرات المنددة بصفقة القرن ومؤتمر البحرين.ولفتت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت فتى قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة، كما اعتقلت فتى آخر في منطقة باب الزاوية بالخليل، أثناء اندلاع المواجهات مع المتظاهرين المحتجين على مخططات تصفية القضية الفلسطينية.