المحققة الأممية: لم أقرر أن "محمد بن سلمان" مذنب في قتل خاشقجي

رام الله - دنيا الوطنأكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج القانون، أنييس كالامار، أنها لم تُقرر بشكل قاطع أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مسؤول عن مقتل خاشقجي.وقالت كالامار، لقناة (روسيا اليوم): إن الأمر ينطبق على المسؤولين الكبار في المملكة، مطالبة بإجراء تحقيق في مقتل الصحفي السعودي باعتباره جريمة دولة.وأوضحت المسؤولة الأممية، أن تقريرها اعتمد على مقابلات أجرتها مع أكثر من 100 شخصية، ولم يستند إلى تقارير صحفية وسواها، مشيرة إلى أنها كرست الأعوام الـ 25 الأخيرة من حياتها للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وإن مجال عملها شمل بلدانا وحالات كثيرة.ونوهت المقررة الأممية إلى أنها تفترض بأن التنصت على القنصلية السعودية في اسطنبول يعتبر خرقا لاتفاقية فيينا حول الحصانة الدبلوماسية. وقالت: "لا أدري فيما إذا كانت التسجيلات أدلة قانونية مقبولة أثناء المحاكمات".كما طالبت كالامار، بإجراء تحقيق في مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي، والرئيس اليمني علي عبد الله صالح باعتباره إعداما خارج القانون.