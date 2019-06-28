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موقع لبناني يُعلن عن موعد الحكم النهائي بقضية اغتيال الحريري

موقع لبناني يُعلن عن موعد الحكم النهائي بقضية اغتيال الحريري
رام الله - دنيا الوطن
نقل موقع (ليبانون ديبايت) اللبناني، عن مصدر حقوقي مواكب للمحاكمات في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، أن هيئة المحكمة في لاهاي ستصدر الحكم النهائي في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وكانت وكالة (فرانس برس) قد أكدت في وقت سابق، قرب محاكمة المشتبه فيهم، باغتيال الحريري، مؤكدة أن جميعهم من عناصر حزب الله اللبناني.

وقبل ذلك، رفض "حزب الله" قطعيا تورطه في عملية الاغتيال المنسوبة في البداية إلى ضباط مقربين من سوريا، واستبعد تسليم المتهمين، في حين سبق أن قُتل المتهم الرئيس في القضية، مصطفى بدر الدين.

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله قد شدد في الشهر الماضي على عدم اعتراف حزبه بهذه المحكمة محذرا "المراهنين عليها" من "اللعب بالنار".

وكان تفجيرًا كبيرًا، وقع وسط العاصمة اللبنانية بيروت، بتاريخ 14 شباط/ فبراير 2005، قد أودى بحياة الحريري، و21 شخصًا، حيث انفجر ما يعادل 1000 كيلوغرام من مادة التي إن تي أثناء مرور موكبه بالقرب منفندق سان جورج في بيروت.

وكان من بين القتلى العديد من حراس الحريري وواحد من اصدقائه، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد اللبناني الاسبق باسل فليحان.

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