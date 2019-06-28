هيئة مسيرات العودة: الإجماع الفلسطيني شكّل لطمة قاسية على وجه ترامب وكوشنر

رام الله - دنيا الوطنقالت الهيئة العليا لمسيرات العودة: إن حالة الإجماع الوطني الفلسطيني الرافضة لورشة البحرين، شكلت لطمة قاسية للمؤامرة الأمريكية، وأقفلت الطريق أمام محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاريد كوشنر وبعض الأنظمة العربية لتمرير مخططاته التصفوية.وأوضحت الهيئة في بيانها، أن الشعب الفلسطيني، ومن خلفه أحرار الأمة العربية ومن خلال رفضه الصارخ لهذه الورشة، عبّر فعاليات شعبية عارمة في الوطن والشتات، قالت كلمتها بكل شجاعة بأنه لا يوجد قوة في هذا العالم قادرة على ثنينا عن التصدي، وإفشال هذه المؤامرة المشبوهة.وأضافت: "لقد وجه شعبنا رسالة إلى الملوك والرؤساء العرب وإلى أمريكا والمجرم ترامب و إلى ربيبته دولة الكيان الصهيوني، بأننا لا نقايض أرضنا وحقوقنا بمليارات اغتصبها ترامب كجزية من بعض العرب، ولن تغرينا مشاريع التنمية الاقتصادية أو المساعدات الإنسانية ، فذرة من تراب القدس ومقدساتها وحيفا ويافا والرملة وسهول بيسان ومضارب بئر السبع، أغلى من كل بقاع الأرض وأمواله وسنعيدها ونحررها وان طال الزمن".وقالت الهيئة في بيانها: "وليعرف المجرم كوشنر وكل من يتواطأ معه من الأنظمة العربية أن كل هذه المحاولات مصيرها الفشل الذريع، وستنتصر إرادة الشعب الفلسطيني على كل مشاريعكم المشبوهة".وجددت الهيئة تأكيدها على أن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة، وستبقى متأججة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية كسلاح فعّال بيد الشعب الفلسطيني، في سياق فضح جرائم الاحتلال والدفاع المستميت عن الحقوق والثوابت، وإنهاء معاناة الفلسطينيين وكسر الحصار المفروض عليهم.وأضافت الهيئة: "لقد مثلّت ورشة العار في البحرين خيانة صريحة وواضحة لدماء شعبنا الفلسطيني والعربي، وحلقة جديدة من حلقات السعي لدمج الكيان الصهيوني في المنطقة وترسيم التطبيع، وتطويع بعض الأنظمة العربية في خدمة مؤامرات الانقضاض على حقوقنا الوطنية".وتابعت: في الوقت الذي ندين فيه بشدة تصريحات وزير خارجية البحرين كما وندين سماح حكومة البحرين باستضافة هذه الورشة المتناقضة مع الموقف العربي التاريخي من القضية الفلسطينية فإننا نستنكر مشاركة الوفود العربية صغيرة او كبيرة لما يحمله من إشارة سلبية تجاه القيم العربية و الإنسانية.ووجهت الهيئة، التحية لكل الدول التي قاطعت هذه الورشة ولا سيما لبنان و العراق، وحيّت البرلمان الكويتي الذي عبر عن أصالة موقف العروبة وشعب الكويت.برفضه لهذه الورشة.ودعت الهيئة، جماهير الشعب الفلسطيني، للمشاركة الواسعة في فعاليات الجمعة الـ 65 بتاريخ 5/7/2019 والتي ستحمل عنوان: "بوحدتنا نسقط المؤامرة"، رفضا لنتائج مؤتمر البحرين وللإعلان عن فشله وموته، وفي إطار مقاومتنا لصفقة القرن والتطبيع.