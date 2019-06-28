الحية: "مؤتمر البحرين" حضره من لا يحب الشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أن حركته لا تزال تمد يدها للمصالحة مع حركة فتح.وقال الحية، خلال تصريحات أدلى بها لدى مشاركته في مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة: إن هذا التوقيت هو الواجب لتحقيق الوحدة الوطنية، وأيدينا ممدودة للمصالحة، في ظل المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، وآخرها مؤتمر البحرين.وأوضح، أن كل من شارك في مؤتمر البحرين سيندم، موجهًا الشكر للدول التي قاطعت الورشة، متابعًا: "مؤتمر البحرين حضره من لا يحب الشعب الفلسطيني".وأضاف: "نحن كحركة حماس نعلن مجدداً وقوفنا أمام كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وستبقى عيوننا وإرادتنا بالمرصاد لكل من يريد تصفية القضية.وختم الحية، حديثه، قائلًا: "شعبنا الفلسطيني اليوم يواصل رفضه القاطع لكل مشاريع تصفية القضية، عبر استمرار مسيرات العودة كل أسبوع شرقي قطاع غزة".