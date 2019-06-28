شؤون فلسطينية

إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على المتظاهرين شرقي القطاع

إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على المتظاهرين شرقي القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أصيب اليوم الجمعة، 21 مواطنًا، بينهم 6 مُسعفين وصحفي، بجراح مختلفة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي، على المتظاهرين السلميين، شرقي قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه المواطنين المشاركين في فعاليات مسيرة العودة شرقي قطاع غزة.

وبدأت الجماهير الفلسطينية، بعد ظهر اليوم الجمعة، بالتوافد الى مخيمات العودة شرقي قطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات جمعة "فليسقط مؤتمر البحرين".

وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار قد دعت المواطنين الفلسطينيين، للمشاركة في فعاليات "فليسقط مؤتمر البحرين"، مؤكدة على مواصلة المسيرات السلمية، حتى تحقيق أهدافها والمتمثلة في كسر الحصار عن قطاع غزة وعودة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها.

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