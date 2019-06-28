شؤون فلسطينية

عريقات: على الأطراف التي حضرت ورشة المنامة أن تلتزم بالقانون الدولي

عريقات: على الأطراف التي حضرت ورشة المنامة أن تلتزم بالقانون الدولي
صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
هاجم صائب عريقات، أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات، بعد أن استخدم الأخير مصطلحات تشرعن وجود إسرائيل في فلسطين.

وقال عريقات: إن تصريحات غرينبلات، أمام المؤتمر السنوي لصحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، والتي قال فيها: إنه يجب استبدال مصطلح المستوطنات بمدن أو أحياء سكنية، تمهيداً للتعايش وأن إسرائيل لم تقم بأي أمر يستحق الانتقاد، تدل وفق عريقات على مدى استخفاف (الفريق الاستيطاني) المكون من "كوشنير، وغرينبلات، وفريدمان" بالعرب وقضاياهم العادلة.

 وأضاف عريقات "كلام غرينبلات يعتبر تحريضًا على كل من حضر ورشة المنامة، خاصة وأن كوشنر قد قال أثناء كلمته أمام المجتمعين في المنامة إن "مبادرة السلام لا يمكن أن تكون اساس للسلام ولن نستخدم عبارة مبدأ الدولتين، لأن ذلك ليس واقعيًا".

وتابع عريقات: "كذلك كلمة وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين، التي قال فيها أمام المجتمعين في المنامة: إنه يرى في الغرفة الكثير من الأموال".

ودعا عريقات جميع الأطراف التي حضرت ورشة المنامة، أن تصدر موقفاً مشتركاً تؤكد فيه التزامها بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومبدأ الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين استناداً للقرار الاممي 19، والافراج عن الاسرى.

 كما دان عريقات بشدة الاعتداءات الإسرائيلية في القدس الشرقية وخاصة بلدة العيسوية والتي أدت لإستشهاد الأسير المحرر محمد سمير عبيد وجرح عدد اخر من المواطنين اضافة الى توزيع اخطارات لهدم بنايات ومنشأت في اراضي كفر عقب، ومنطقة الجبل شمال القدس، واقتحام بلدة العساكرة شرق بيت لحم، وسلفيت، والاعتقالات في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك، خلال لقاء عريقات مع وفدين امريكيين من أكاديمين ورجال دين ومؤسسات مجتمع مدني، والقنصل البريطاني العام فيليب هول كل على حدة.

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