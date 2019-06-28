10 اصابات برصاص الاحتلال بينهم فتى وصحفي خلال قمع مسيرة كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرة شبان برصاص الاحتلال المعدني بينهم فتى ومصور صحفي خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تنديداً بمؤتمر المنامة وصفقة القرن.



في عظمة الفك وكسر في بعص اسنانه حسب المصادر الطبية.





كما أصيب المصور الصحفي نضال شتية بعياريين معدنيين وثمانية آخرين عولجوا ميدانيا في مركز اسعاف القرية.



وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، إن أكثر من 50 جندياً هاجموا المشاركين في المسيرة باطلاق كثيف للرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز والصوت مما أدى إلى اصابة فتى يبلغ من العمر 17 عاماً بعيار في الوجه أحدث كسراًوأكد شتيوي، أن جنود الاحتلال اعتدوا على الصحفيين اضافة إلى أن وحدات خاصة نصبت كمائن في منازل مهجورة وحين تم كشفهم تصرفوا بحالة من الهستيريا واطلقوا الرصاص في كل الاتجاهات واقتحموا البلدة ولاحقوا الشبان حتى محيط مسجد عمر بن الخطاب في الحارة الشرقية من البلدة.وأضاف شتيوي ان هذا السلوك العدواني العنيف الذي اظهره جنود الاحتلال خلال قمع مسيرة اليوم كان متوقعا وياتي ردا على نشر فيديو تم نشره الاسبوع الماضي ويظهر فيه جنديان يهربان بإذلال بعد رشقهم بالحجارة خلال مواجهات في كفر قدوم.وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من ابناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المنددة بمؤتمر المنامة وصفقة القرن وكل المؤامرات التي تهدف تصفية القضية الفلسطنية مؤكدين الالتفاف حول القيادة في مساعيها ضد هذه المؤامرات.