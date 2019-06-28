هنية لملادينوف: تلكؤ الاحتلال بتنفيذ تفاهمات التهدئة له تأثيرات سلبية

رام الله - دنيا الوطن

كشف حركة حماس، الجمعة، عن تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية والمبعوث الأممي للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.





وقالت الحركة، إن هنية تلقى اتصالاً هاتفياً من ملادينوف تم خلاله استعراض واقع التفاهمات بعد تجديد الالتزام بها الليلة الماضية بجهود مصرية وأممية.







وأضافت الحركة: "كما تم التطرق لمسيرات اليوم في ظل ما جرى من تفاهمات، وقد أكّد رئيس الحركة على ضرورة عدم البطء أو التلكؤ في تنفيذ التفاهمات من قِبل الاحتلال لما له من تأثيرات سلبية"، مشددًا على وجوب توقف جيش الاحتلال عن إطلاق النار على أبناء شعبنا المشاركين في المسيرات الشعبية والسلمية.



وعبر هنية، عن تقدير حماس للجهود التي يبذلها الأشقاء في كل من مصر وقطر إلى جانب الأمم المتحدة، حيث تم الاتفاق على استمرار الاتصالات بين الجانبين لضمان دقة التطبيق.