حماس تكشف موعد زيارة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

كشفت حركة حماس، اليوم الجمعة، عن موعد الزيارة المرتقبة للوفد الأمني المصري لقطاع غزة، والتي أعلنت مسبقاً عن إرجائها لموعد آخر.





وقال قاسم، لقناة (الغد): إن الوفد الأمني سيزور قطاع غزة الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أنه الوفد سيتابع تنفيذ الاحتلال لبنود تفاهمات التهدئة.





وأوضح قاسم، أن جهوداً مصرية وأممية نجحت في إلزام إسرائيل بالعودة لتفاهمات التهدئة، متابعاً: "هناك وساطة أممية ومصرية تحركت بين الفصائل والاحتلال الإسرائيلي ونقلوا لنا التزام الاحتلال بالعودة إلى تفاهمات الهدوء".





وأشار قاسم، إلى أن الفعاليات الشعبية الضاغطة أجبرت الاحتلال العودة لتنفيذ بعض بنود التفاهمات التي حاول الاحتلال التراجع عنها.وأكد المتحدث باسم حركة حماس أن جماهير الشعب الفلسطيني تثبت في كل مرة قدرتها على فرض إرادتها على الاحتلال وصولاً لتحقيق أهدافه الكبرى.