زعيم الحوثيين: ورشة البحرين "خيانة كبرى"

وأشار إلى أن "التبعية لأمريكا واسرائيل عند بعض الأنظمة العربية وصلت لدرجة تقديم مقدسات وأراضي الأمة هدية لهم"، موضحاً أن "مصير الأنظمة العربية الخائنة للأمة الخسران والندامة، فأعداء الأمة لا يقدرون أتباعهم في الأمة، فترامب نفسه يصفهم بالبقرة الحلوب ويحتقرهم ويستهزء بهم"، وفق تعبيره.

رام الله - دنيا الوطنشن عبد الملك بدر الدين الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، هجوماً حاداً على دول الخليج، واصفاً ورشة البحرين بأنها "خيانة كبرى".وقال الحوثي، وفق موقع "أنصار الله"، الجمعة: إن "ورشة البحرين خطوة فاشلة من خطوات الخيانة الكبرى وهي فاشلة بإذن الله لكنها أظهرت الحق جليا عندما اجتمع الخونة في البحرين وكوشنر الصهيوني اليهودي يرسم لهم معالم صفقة العار".وأضاف: "لا الأمريكي يقدر ولا الإسرائيلي يقدر للأنظمة العربية الخائنة اتباعها لهم، وهم فقط أدوات رخيصة لا قيمة لها، أما مصير الموقف الصحيح المفروض من الله هو الموقف الحق وعاقبته النصر بعون الله"، حسب تعبيره.كما ذكر أن "التحالف مع أمريكا وإسرائيل غدر للأمة، والسعودية والإمارات تسعى لتقديمه اتجاهاً صحيحاً، وأن المطبعين يجتمعون للتآمر على الشعب الفلسطيني العزيز المظلوم، حتى بات هؤلاء يشككون في عدالة قضيته".