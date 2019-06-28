عربي

صحيفة: غواصات إسرائيلية تتجسس في الخليج وإيران

صحيفة: غواصات إسرائيلية تتجسس في الخليج وإيران
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (الجريدة) الكويتية، إن إسرائيل تنفذ عمليات تجسس على إيران براً وبحراً وجواً داخل أراضي إيران وفي مناطق قريبة منها، وكذلك في الخليج وبحر العرب.

وأوضحت الصحيفة، وفق مصادر لم تسمها، أن طائرات مسيرة لتل أبيب تصور مناطق حساسة داخل إيران، وتنطلق من مطارات مختلفة في المنطقة قريبة من إيران، كما أن ثمة قطع من الغواصات الإسرائيلية تعمل في الخليج وبحر العرب، حيث تجمع معلومات وتنفذ عمليات تنصت على القوات الإيرانية.

ورفض المصدر، وفق الصحيفة، التعليق على ما إذا كانت هذه القوات موجودة في المنطقة بمعرفة الدول الخليجية والولايات المتحدة وبالتنسيق معها.

وذكر المصدر أن طهران طورت قدراتها الصاروخية، وخاصة فيما يتعلق بمنظومات "إس-300"، ولذلك فإن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في تزويد مقاتلاتها "إف-15" و"إف-16" و"إف-35" بمنظومات تشويش على "إس-300" اختبرتها تل أبيب في سوريا.

وأفادت الصحيفة الكويتية، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من إسرائيل التزام الصمت إزاء التصعيد الحالي بين واشنطن وطهران وترك إدارة الأزمة للولايات المتحدة، كي لا يتحول النزاع إلى صراع إسرائيلي-إيراني،

ونقلت عن مصادر مختلفة قولها، إن التحضيرات التي تقوم بها إسرائيل والولايات المتحدة وبعض دول الخليج، تدل على أن الشرق الأوسط على وشك حدث عسكري.

أخبار ذات صلة

زعيم الحوثيين: ورشة البحرين &#34;خيانة كبرى&#34;

زعيم الحوثيين: ورشة البحرين "خيانة كبرى"

الرئاسة التونسية تكشف عن الحالة الصحية للباجي السبسي

الرئاسة التونسية تكشف عن الحالة الصحية للباجي السبسي

الرئيس الصيني: منطقة الخليج تقف عند مفترق طرق الحرب والسلام

الرئيس الصيني: منطقة الخليج تقف عند مفترق طرق الحرب والسلام

قوى الحرية والتغيير بالسودان تتسلم مسودة مقترح للاتفاق مع المجلس العسكري

قوى الحرية والتغيير بالسودان تتسلم مسودة مقترح للاتفاق مع المجلس العسكري

الإمارات تُخفض تواجدها العسكري في اليمن

الإمارات تُخفض تواجدها العسكري في اليمن

الأمم المتحدة: السعودية لم تتعاون معنا لفك طلاسم جريمة مقتل خاشقجي

الأمم المتحدة: السعودية لم تتعاون معنا لفك طلاسم جريمة مقتل خاشقجي

أردنيون عالقون بمطار حمد في قطر

أردنيون عالقون بمطار حمد في قطر

نتنياهو: (صفقة القرن) تعني استبدال المعونات بالاستثمارات

نتنياهو: (صفقة القرن) تعني استبدال المعونات بالاستثمارات

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

عريقات: كوشنير وغرينبلات وفريدمان يستخفون بالعرب وقضاياهم العادلة

عريقات: كوشنير وغرينبلات وفريدمان يستخفون بالعرب وقضاياهم العادلة

10 اصابات برصاص الاحتلال بينهم فتى وصحفي خلال قمع مسيرة كفر قدوم

10 اصابات برصاص الاحتلال بينهم فتى وصحفي خلال قمع مسيرة كفر قدوم

انتحار جندي إسرائيلي قرب سلفيت

انتحار جندي إسرائيلي قرب سلفيت

معايعة: نابلس مصدر جذب سياحي مهم

معايعة: نابلس مصدر جذب سياحي مهم

الشرطة: 59 حالة وفاة بحوادث السير منذ بداية العام

الشرطة: 59 حالة وفاة بحوادث السير منذ بداية العام

اعتقال فلسطيني بعد اجتيازه للسياج الفاصل شمال القطاع

اعتقال فلسطيني بعد اجتيازه للسياج الفاصل شمال القطاع

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة سلمية شرق نابلس

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة سلمية شرق نابلس

دعوات لتصعيد المواجهات مع الاحتلال اليوم الجمعة

دعوات لتصعيد المواجهات مع الاحتلال اليوم الجمعة

منوعات

فيديو: ليلى علوي تحتفل بتخرج ابنها خالد

فيديو: ليلى علوي تحتفل بتخرج ابنها خالد

فيديو.. اليسا: القرار الصائب في حياتي هو عدم زواجي

فيديو.. اليسا: القرار الصائب في حياتي هو عدم زواجي

فيديو: من جديد.. دكتور اسنان يتحدى الدكتورة خلود بعد اعلانها اللجوء للقضاء

فيديو: من جديد.. دكتور اسنان يتحدى الدكتورة خلود بعد اعلانها اللجوء للقضاء

رانيا يوسف تقارن بين أزمة فستانها وفيديو عمرو وردة: &#34;ليه الكيل بمكيالين&#34;؟

رانيا يوسف تقارن بين أزمة فستانها وفيديو عمرو وردة: "ليه الكيل بمكيالين"؟

فيديو:قصي خولي يكشف عن استقباله طفله الاول رغم عدم الاعلان عن زواجه

فيديو:قصي خولي يكشف عن استقباله طفله الاول رغم عدم الاعلان عن زواجه

الدكتورة خلود تهدد طبيب أسنان شهير باللجوء للقضاء بعد أن كذبّها

الدكتورة خلود تهدد طبيب أسنان شهير باللجوء للقضاء بعد أن كذبّها

&#34;ماذا ينقصني؟&#34;.. ديانا كرزون تكشف عن سبب عدم زواجها حتى الآن

"ماذا ينقصني؟".. ديانا كرزون تكشف عن سبب عدم زواجها حتى الآن

يفتقد اهتمامها.. أنباء عن محاولات للصلح بين أحمد سعد وسمية الخشاب

يفتقد اهتمامها.. أنباء عن محاولات للصلح بين أحمد سعد وسمية الخشاب

أحمد عز يُفجع بأقرب الناس إليه

أحمد عز يُفجع بأقرب الناس إليه

بعد 10سنوات على رحيله.. حبيبة مايكل جاكسون تعترف بجريمتها

بعد 10سنوات على رحيله.. حبيبة مايكل جاكسون تعترف بجريمتها

عربي

الرئيس الصيني: منطقة الخليج تقف عند مفترق طرق الحرب والسلام

الرئيس الصيني: منطقة الخليج تقف عند مفترق طرق الحرب والسلام

قوى الحرية والتغيير بالسودان تتسلم مسودة مقترح للاتفاق مع المجلس العسكري

قوى الحرية والتغيير بالسودان تتسلم مسودة مقترح للاتفاق مع المجلس العسكري

الإمارات تُخفض تواجدها العسكري في اليمن

الإمارات تُخفض تواجدها العسكري في اليمن

الأمم المتحدة: السعودية لم تتعاون معنا لفك طلاسم جريمة مقتل خاشقجي

الأمم المتحدة: السعودية لم تتعاون معنا لفك طلاسم جريمة مقتل خاشقجي