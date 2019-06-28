غانتس مهاجماً نتنياهو: "حماس تُملي عليك ما يجب القيام به"

شنّ زعيم حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس، هجوماً حاداً على بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وذلك خلال زيارته لمواقع الحرائق في غلاف غزة.





وقال غانتس، وفق القناة الإسرائيلية الـ 12: "حماس تملي على نتنياهو ما يجب القيام به، إذا كانت الأرض هنا سوداء، ويجب أن تكون هناك في غزة سواد أكثر".



رام الله - دنيا الوطنوأشار غانتس، إلى أن نتنياهو يملأ بالونات حماس الحارقة بالهيليوم، هذا الأسبوع كان هناك 100 حريق يمكنكم رؤية ذلك بأعينكم.