معايعة: نابلس مصدر جذب سياحي مهم

أكدت وزيرة السياحة والاثار السيدة رُلى معايعة على أهمية نابلس السياحية والاثرية، وعمل وزارة السياحة والاثار بكافة مكوناتها على تطوير اعداد الوفود السياحية القادمة لزيارة هذه المحافظة التي تزخر بالتاريخ والعراقة لما تحتويه على مواقع سياحية واثرية مهمة وفريدة.







جاءت اقوال الوزيرة معايعة في مستهل زيارتها للطائفة السامرية في مدينة نابلس، حيث كان في استقبالها الكاهن حسني واصف كاهن ومدير متحف السامريين في نابلس والمهندس لطفي السامري سكرتير لجنة الطائفة السامرية وحشد من الطائفة السامرية.







واكدت معايعة إن الطائفة السامرية في نابلس تعتبر جزءا أصيلا من المجتمع الفلسطيني، وتعبر عن الصورة الحضارية العريقة والانتماء الأصيل للشعب الفلسطيني، مؤكدة تضافر جهود وزارة السياحية والاثار لتوفير كامل الاحتياجات والدعم في المجال السياحي ومجال الحفاظ على التراث الثقافي لهذه الطائفة، فضلا عن ضرورة تكثيف اعداد الوفود السياحية القادمة لزيارة جبل جرزيم بهدف الاطلاع على تاريخ وارث وحضارة الطائفة السامرية.







ومن جهته فقد اكدت الكاهن حسني على شكره للوزيرة معايعة على تعاونها، مؤكدا بان ما قدمته الوزيرة معايعة للمتحف السامري من دعم مشكور بحاجة للاستمرار والتراكم حتى نصل لما نهدف اليه.







وزارت الوزيرة معايعة المتحف السامري على قمة جبل جرزيم، واستمعت إلى شرح عن الطائفة من مديره الكاهن حسني واصف والفرق بين الديانة السامرية واليهودية.







وفي ختام الزيارة، قدم الكاهن حسني والمهندس لطفي السامري كممثلي للطائفة السامرية درع تكريمي للوزيرة معايعة لجهودها في دعم المتحف السامري وجهودها في الحفاظ على ارث وتاريخ الطائفة السامرية.







وشملت جولة الوزيرة معايعة زيارة محافظ محافظة نابلس اللواء إبراهيم رمضان ذلك في مقر محافظة نابلس، حيث رحب المحافظ اللواء رمضان بالوزيرة معايعة والوفد المرافق، مؤكداً على دور الشراكة والتعاون بين المحافظة ووزارة السياحة والاثار في كافة القضايا التي تتعلق بالآثار والمواقع الاثرية ومجالات تنشيط السياحة في نابلس، خاصة في البلدة القديمة للمدينة.







واكدت الوزيرة معايعة على أهمية البلدة القديمة في مدينة نابلس، وأهمية التعاون لتذليل العقبات امام استقدام وفود سياحية إضافية لهذا المحافظة المهمة على الخارطة السياحية الفلسطينية والتي تحتضن تاريخ الاف السنوات وجزء مهم من تاريخ فلسطين.







وتحدثت معايعة عن ضرورة القيام بحملة توعية تساهم في رفع نسبة الوعي بأهمية المواقع الاثرية وأهمية العمل على ترميمها وتطويرها لتكون مزار سياحيا للوفود السياحية القادمة لزيارة نابلس.







واختتمت الوزيرة معايعة زيارتها لنابلس بلقاء رئيس بلدية نابلس المهندس عدلي يعيش وذلك في مقر بلدية نابلس، حيث رحب المهندس يعيش بالوزيرة معايعة في نابلس، مؤكداً على أهمية الشراكة بين الجانبين في تذليل العقاب امام استقدام وفود سياحية إضافية للمدينة، فضلا عن استعداد البلدية للتعاون في مختلف المجالات.







وتحدثت الوزيرة معايعة عن أهمية التعاون والشراكة بين الجانبين في سبيل تحقيق نهضة في اعداد السياح القادمين لزيارة هذه المدينة المهمة، مؤكدة على ضرورة تطوير العمل المشترك في سبيل ترميم وتأهيل مواقع اثرية جديدة لتكون مزارات سياحية.







واكدت معايعة على أهمية المحافظة على المواقع الاثرية التي تحتضنها مدينة نابلس، هذه المواقع المهمة والفريدة والتي ستسهم في تطير الواقع السياحية عند العمل عليها واستغلالها بالشكل الامثل، مؤكدة استعداد طواقم الوزارة للتعاون في كافة المجالات في سبيل تحقيق الهدف المنشود.

رام الله - دنيا الوطن