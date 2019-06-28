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عريقات: الفريق الاستيطاني "كوشنير وغرينبلات وفريدمان" يستخفون بالعرب وقضاياهم العادلة

عريقات: الفريق الاستيطاني "كوشنير وغرينبلات وفريدمان" يستخفون بالعرب وقضاياهم العادلة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن تصريحات المبعوث الأمريكي جيسون جرينبلات، أمام المؤتمر السنوي لصحيفة (اسرائيل اليوم)، أمس، تدل على مدى استخفاف الفريق الاستيطاني (كوشنير وغرينبلات، وفريدمان) بالعرب وقضاياهم العادلة.

جاء ذلك، خلال لقاء عريقات مع وفدين أمريكيين من أكادمين ورجال دين ومؤسسات مجتمع مدني، والقنصل البريطاني العام فيليب هول كل على حدة.

وأوضح عريقات، أن تصريحات المسؤول الأمريكي تعتبر تحريض على كل من حضر ورشة المنامة خاصة، وأن مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنير قال أثناء كلمته أمام المجتمعين في المنامة "مبادرة السلام لا يمكن أن تكون أساس للسلام ولن نستخدم عبارة مبدأ الدولتين لأن ذلك غير واقعي".

وأضاف: "كذلك كلمة وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين الذي قال في كلمته أمام المجتمعين في المنامة أنه يرى في الغرفة الكثير من الأموال.

ودعا عريقات، جميع الأطراف التي حضرت ورشة المنامة أن تصدر موقفاً مشتركاً تؤكد فيه التزامها بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومبدأ الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين استناداً للقرار الاممي 194، والافراج عن الأسرى.

ودان عريقات، بشدة الاعتداءات الاجرامية الاسرائيلية على أبناء شعبنا في العاصمة المحتلة القدس الشرقية وخاصة بلدة العيسوية والتي أدت إلى استشهاد الشاب الأسير المحرر محمد سمير عبيد وجرح عدد آخر من المواطنين إضافة إلى توزيع اخطارات لهدم بنايات ومنشأت في أراضي كفر عقب ومنطقة الجبل شمال القدس، واقتحام بلدة العساكرة شرق بيت لحم، وسلفيت، والاعتقالات في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

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