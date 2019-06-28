الشرطة: 59 حالة وفاة بحوادث السير منذ بداية العام

رام الله - دنيا الوطننشرت الشرطة الفلسطينية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك ( شرطة فلسطين ) ٢٧/٦/٢٠١٩، استطلاعاً للرأي، حول السبب الرئيسي بحوادث المرور .فالسؤال كان (ما هو السبب الرئيسي للحوادث المرورية من وجهة نظرك؟)، وطرحت اجابتان للتصويت، حيث بلغ عدد التصويتات خلال ٢٤ ساعة، 4400 صوتاً.جاءت النتيجة على النحو التالي: (استخدام الهاتف النقال) : 1500 صوتا، بنسبة (34%) ( السرعة الزائدة) : 2900 صوتا، بنسبة (66%).وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، وبحسب الاحصائيات المسجلة بشرطة المرور فقد وقع منذ بداية العام حتى تاريخ نشر الاستطلاع 6232 حادث سير نتج عنها اصابة 4820 شخص و كما تسببت بوفاة 59 شخص.وبالعودة الى نتائج الاستطلاع نوضح ان هذه النسبة هي من وجهة نظر المتابعين للصفحة ونؤكد ان السببين المطروحين في الخيارات هما من الاسباب الرئيسية للحوادث المرورية اضافة الى جملة اخرى من الاسباب تعود الى عدم الالتزام بقوانين السير والاهمال اثناء القيادة.وهابت الشرطة الفلسطينية السائقين وعابري الطرق بمزيدا من الالتزام بالقوانين ومزيدا من الانتباه اثناء القيادة أو أثناء عبور الطريق للحد من الارتفاع الحاصل بعدد الحوادث والحد من خطورتها وللحفاظ عليكم سالمين.