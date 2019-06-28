الرئاسة التونسية تكشف عن الحالة الصحية للباجي السبسي

رام الله - دنيا الوطنقالت رئاسة الجمهورية التونسية، الجمعة، إن الحالة الصحية للرئيس الباجي قايد السبسي في تحسن، مشيرةً إلى أنه أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.ويأتي هذا التصريح بعد تضارب الأنباء عن الوضع الصحي للسبسي، بعد تعرضه أمس الخميس إلى "وعكة صحية حادة" تم نقله على إثرها إلى المستشفى العسكري بتونس.تجدر الإشارة إلى أن السبسي البالغ من العمر 93 عاماً، كان يتلقى مؤخراً علاجا في المستشفى العسكري إثر تدهور حالته الصحية.