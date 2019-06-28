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حماس: تصريحات وزير خارجية البحرين لامسؤولة وأفكاره غريبة

حماس: تصريحات وزير خارجية البحرين لامسؤولة وأفكاره غريبة
وزير الخارجية البحريني
رام الله - دنيا الوطن
عبرت حركة حماس، عن استنكارها بشدة لاستمرار التصريحات اللامسؤولة لوزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، مشيرةً إلى أنه يروج بهذه التصريحات للاحتلال الإسرائيلي،  ويؤكد بقائه كجزء من تراث المنطقة يجب السلام معه، وأن عداء الأمة الحقيقي ليس مع إسرائيل.

وقالت الحركة، في بيان صحفي، الجمعة، إن "هذه التصريحات والأفكار غريبة عن قيم ومبادئ وأصالة الشعب البحريني المحب لفلسطين والداعم للمقاومة، وخارجة أيضاً عن أعراف أمتنا العربية والإسلامية التي تمثل العمق الاستراتيجي لشعبنا ولقضيتنا العادلة".

ودعت الحركة، شعوب المنطقة وأحزابها كافة، وشعب البحرين الشقيق، والأحزاب البحرينية إلى رفض هذه التصريحات المتناقضة مع المواقف المشرفة لهم في رفضهم لصفقة القرن التصفوية، ولهذا الكيان الإسرائيلي، ورفض التطبيع معه، ومؤتمر بيع فلسطين المشؤوم، وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني، كما ندعوهم إلى الاستمرار في دعم صمود شعبنا وتعزيزه في مواجهة كل التحديات والمؤامرات حتى تحرير أرضه ومقدساته.

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