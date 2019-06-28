اعتقال فلسطيني بعد اجتيازه للسياج الفاصل شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنقال موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال أقدم الجمعة على اعتقال شاباً فلسطينياً عقب اجتيازه السياج الفاصل شمال قطاع غزة.وأوضح الموقع، أن الجيش الاسرائيلي اعتقل فلسطينياً تسلل عبر السياج الفاصل من شمال قطاع غزة نحو الداخل، مشيراً إلى أنه تم تحويله للتحقيق.