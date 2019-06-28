إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة سلمية شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية في قرية عزموط، شرق نابلس.وشارك عشرات المواطنين في المسيرة التي انطلقت بعد أداء صلاة الجمعة، صوب الأراضي المهددة بالمصادرة في قريتي عزموط ودير الحطب، بدعوة من فصائل العمل الوطني، وفعاليات نابلس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تأكيدا على الثوابت الوطنية ورفضا لصفقة القرن و"ورشة البحرين".واستهدفت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لإصابة عدد منهم.