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الرئيس الصيني: منطقة الخليج تقف عند مفترق طرق الحرب والسلام

الرئيس الصيني: منطقة الخليج تقف عند مفترق طرق الحرب والسلام
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن منطقة الخليج أصبحت الآن في وضع حساس للغاية و"تقف عند مفترق طرق الحرب والسلام".

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن الرئيس الصيني أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا بأن الصين تقف دائما إلى جانب السلام وتعارض الحرب. 

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصاعدا لأزمة بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن انسحبت واشنطن في أيار/مايو 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه عام 2015 لتزداد حدة التوتر بين البلدين.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات مشدّدة على إيران، خصوصا في قطاع النفط، حيث أعقب ذلك سلسلة من الهجمات على ناقلات النفط في الخليج، وقال البيت الأبيض إن إيران تقف وراءها إلا أن طهران نفت الأمر تماماً.

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