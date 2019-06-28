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قوى الحرية والتغيير بالسودان تتسلم مسودة مقترح للاتفاق مع المجلس العسكري

قوى الحرية والتغيير بالسودان تتسلم مسودة مقترح للاتفاق مع المجلس العسكري
رام الله - دنيا الوطن
أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تنظم الاحتجاجات في السودان، تلقيها من الوسطاء الإفريقيين والإثيوبيين مسودة مقترح للاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد.

وقالت القوى، في بيان صحفي، الجمعة، إنها استلمت أمس الخميس مسودة اتفاق مقترح مقدمة من الوساطة الإفريقية-الإثيوبية المشتركة للاتفاق مع المجلس العسكرية "على أساس إعلان المبادئ.

وأشارت الحركة الاحتجاجية المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية والانتقال إلى حكومة مدنية في السودان أنها سبق أن أعربت عن موافقتها على إعلان المبادئ، مع إبداء بعض الملاحظات، مضيفةً: "نتدارس الآن المقترح المقدم للتقرير بشأنه".

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