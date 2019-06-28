لافروف: بوتين وترامب يناقشان خلال لقائهما الاستقرار الاستراتيجي

وقال لافروف، وفق وكالة (سبوتنيك): "تم بحث قضايا الاستقرار الاستراتيجي"، لافتاً إلى أنه من بين القضايا كانتسوريا وأوكرانيا".

وأضاف أنه "تم تأكيد وحتى إبداء رغبة في مناقشة مجموعة واسعة من المشاكل، من الاقتصاد إلى الاستقرار الاستراتيجي. حددنا مبادراتنا، والتي تم تقديمها في هامبورغ وفي العام الماضي في هيلسينكي.







وقال الرئيس ترامب إن زملاءه في العمل الذين كانوا حاضرين اللقاء سيكون لديهم تعليمات للتعامل مع هذه القضايا مع زملائهم في موسكو".





وعقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، اجتماعا استمر لساعة ونصف الساعة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا، خلال لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرضت مبادراتها في مجال الاستقرار الاستراتيجي، مشيراً إلى أن الزعيمين بحثا سوريا وأوكرانيا.وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الزعيمان اجتماعا رسميا وجها لوجه منذ قمة مثيرة للجدل في هلسنكي في تموز/ يوليو الماضي.