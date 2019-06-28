كيف سيتعامل اردوغان مع رئيس بلدية اسطنبول الجديد؟

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيتعاون مع رئيس بلدية اسطنبول الجديد، أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، لكن بشرط.





رام الله - دنيا الوطنوقال أردوغان، خلال مقابلة مع صحيفة "نيكاي" اليابانية: إنه سيتعاون معه "إذا تقدم بمشروعات واقعية تتماشى مع مصلحة المدينة"، مضيفا في ذات السياق "إذا جاء بمشروعات واقعية تتماشى مع مصالح اسطنبول، فسيدعمها حزب العدالة والتنمية بالطبع".وبشأن الانتخابات البلدية التي جرت مؤخرا في بلاده، رأى الرئيس التركي أنها "انعكاس للثقافة الديمقراطية القوية والمؤسسات الراسخة في تركيا".وتابع أردوغان مشددا على أنه "في تركيا لا توجد إرادة فوق إرادة الشعب، ولا يوجد قرار فوق قرار الشعب، وما أدى بتركيا إلى هذه المرحلة من الديمقراطية هو النجاح الذي حققته حكومة حزب العدالة والتنمية المستمرة في السلطة منذ 17 عاما".ورأى أن حزبه خرج منتصرا من الانتخابات البلدية الأخيرة ودلل على ذلك بقوله: "لدينا أغلبية ساحقة في المجالس البلدية، فالعدالة والتنمية يقود لجان (البلديات)، وجميع نواب رؤساء البلديات من حزب العدالة والتنمية، فنحن لسنا الخاسرين بل الفائزون في الانتخابات".