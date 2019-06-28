شؤون فلسطينية

دعوات لتصعيد المواجهات مع الاحتلال اليوم الجمعة

دعوات لتصعيد المواجهات مع الاحتلال اليوم الجمعة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت صباح اليوم الجمعة، دعوات شبابية لتصعيد المواجهات مع الاحتلال اليوم على جميع نقاط التماس، وفي كافة مناطق الضفة المحتلة، رفضاً لمؤتمر البحرين ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وجاءت هذه الدعوات متزامنة مع الدعوة للمشاركة في تشييع مهيب للشهيد محمد سمير عبيد (21 عاما)، من قرية العيساوية بالقدس المحتلة، والذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي شهدتها قريته الليلة الماضية.

وكان الشهيد عبيد قد ارتقى بعد إصابته الخطيرة بالرصاص الحي في منطقة الصدر، حيث أعدمته قوات الاحتلال بدم بارد، خلال مشاركته في تظاهرة حاشدة نظمها أهالي قرية العيساوية احتجاجا على قمع الاحتلال المتواصل لهم.

وأعقب استشهاد عبيد قيام الشبان الفلسطينيون بإحراق المركز الجماهيري التابع لبلدية الاحتلال في قرية العيساوية بالقدس المحتلة، كما خرجت مسيرة جماهيرية منددة بجريمة الاحتلال.

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