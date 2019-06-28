أردنيون عالقون بمطار حمد في قطر

رام الله - دنيا الوطنقال أردنيون مغتربون في قطر، إنه تم إلغاء جميع الرحلات التي حجزوها من مطار حمد الدولي إلى الأردن.وأوضح المغتربون في رسالة لهم، وفق (روسيا اليوم)، أن هناك "مكتب سفر تمتلكه سيدة في إربد قامت بالتلاعب وإغراء الباحثين بعروض لحجوزات الطيران خاصة بموسم الإجازات وبأسعار منخفضة، ليتهافت على شراء التذاكر الكثير من المغتربين في قطر".وبحسب الرسالة فقد تم إلغاء الحجوزات دون سبب أو علم من قام بشراء التذاكر، حيث قامت الأجهزة الأمنية بإغلاق المكتب في الأردن، واعتقال السيدة التي ادعت أن سبب الإلغاء يعود لجهات أخرى.