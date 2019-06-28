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نتنياهو: (صفقة القرن) تعني استبدال المعونات بالاستثمارات

نتنياهو: (صفقة القرن) تعني استبدال المعونات بالاستثمارات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن خطة السلام الأمريكية المُسماة "صفقة القرن" تعني استبدال المعونات بالاستثمارات.

ونشر نتنياهو تغريدات على صفحته الرسمية على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، ناقشت ما أسماه بالتهديدات الإيرانية والخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، و"ورشة البحرين".

وكتب نتنياهو، تعليقا على "ورشة البحرين": "لقد حضر جاريد كوشنير وجيسون غرينبلات إلى إسرائيل ليضعاني في صورة تفاصيل الخطة، إن هذه الخطة قوية ومقنعة للغاية، بحيث تكمن في صلبها فكرة واحدة جوهرية ومهمة وحقيقية، مفادها استبدال المعونات بالاستثمارات".

وفي السياق نفسه، كتب نتنياهو أنه "عندما انسحب الرئيس ترامب من الاتفاقية النووية، سعت إيران للقيام بشيئين، أولهما كان التموضع عسكريًا في سوريا الذي نرفضه بشكل قاطع".

وأضاف: "لن نقبل بتموضع عسكري إيراني في الأراضي السورية، ونقوم بما يلزم من أجل الحيلولة دون حصول ذلك، وإيران تشكل أكبر تهديد على السلام العالمي في الوقت الحاضر وفي المستقبل المنظور".

وأكمل: "لا يجوز السماح لها بامتلاك الأسلحة النووية، لذا نخوض صراعًا ضد الإيرانيين في سوريا، بينما يدير الرئيس ترامب معركة حازمة ضد إيران على الصعيد الاقتصادي".

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