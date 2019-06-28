من هو خليفة بوتين لرئاسة روسيا؟





وقال بوتين، لصحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية، قبيل انطلاق أعمال قمة "G20" في أوساكا اليابانية: "إن الوضع يتغير، كما تتغير المطالب المعينة تجاه الناس. وفي نهاية الأمر، وأريد أن أقوله دون أي مبالغة أو تجميل، فإن القراربانتخاب من سيخلفه يجب أن يتخذه الشعب الروسي".





رام الله - دنيا الوطناعترف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه يفكر فيمن سيخلفه في الرئاسة منذ أول ولايته الرئاسية.وذكر للصحفيين البريطانيين أن انتخاب الرئيس في روسيا يتم عن طريق التصويت المباشر السري بمشاركة كل سكان البلاد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات.وأضاف: "طبعاً يوجد هناك من يؤيد الرئيس الحالي دائماً، وهذا الدعم جدي إذا يتمتع هذا الرئيس باحترام وثقة الشعب به، لكن في نهاية المطاف فإن الخيار يقوم به المواطنون الروس".