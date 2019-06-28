تركيا تقصف مواقع تابعة للجيش السوري ودمشق ترد

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن قصف مواقع تابعة للجيش السوري، رداً على ما سمته وكالة الأناضول التركية اعتداء على نقطة مراقبة في إدلب.

رام الله - دنيا الوطنوكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت الجمعة، عن مقتل أحد العسكريين الأتراك وإصابة ثلاثة آخرين بهجوم على نقطة مراقبة لتركيا في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا، متهمة السلطات السورية بالوقوف وراء الحادث.وفي السياق، أعلن التلفزيون السوري، أن وحدات من الجيش ردت اليوم الجمعة، على مصدر قذائف القوات التركية التي استهدفت مواقع تابعة للجيش في شمال البلاد.وقال التلفزيون السوري، إن أكثر من 18 قذيفة صاروخية مصدرها القوات التركية في شير مغاور وريف إدلب الجنوبي استهدفت قرى الكحريم وقبر فضة وأطراف بلدة الحويز في الغاب في ريف حماة الشمالي وقوات الجيش ردت على مصدرها".