دولي

نتنياهو: متفقون مع أمريكا وروسيا على إخراج إيران من سوريا

نتنياهو: متفقون مع أمريكا وروسيا على إخراج إيران من سوريا
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "هناك اتفاقاً إسرائيلياً وأميركيًا وروسيًا أنه يجب إخراج إيران من سورية"، مستدركاً: "لكننا نختلف على كيفيّة تنفيذ ذلك".

ووردت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر العلاقات الأميركيّة – الإسرائيلية، الذي نظّمته صحيفة "يسرائيل هيوم"، أمس الخميس، ونشرت مقابلة معه، اليوم، الجمعة.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل "في وضع يسمح لها بإجراء مباحثات مع روسيا ومع الولايات المتحدة أنا أبحث عن "مناطق اتفاق" في سورية، لأننا جميعًا متفقون أنه يجب إخراج إيران من سورية، لكننا نختلف حول كيفيّة تنفيذ ذلك".

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد قمة أمنيّة هي الأولى من نوعها في مدينة القدس، جمعت مستشاري الأمن القومي الأميركي والروسي والإسرائيلي، يوم الإثنين الماضي.

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