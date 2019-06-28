شؤون فلسطينية

الفلسطينيون يستعدون للمشاركة بجمعة "فليسقط مؤتمر البحرين"

الفلسطينيون يستعدون للمشاركة بجمعة "فليسقط مؤتمر البحرين"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يستعد الفلسطينون في قطاع غزة، الجمعة، للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 63 من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، والتي تحمل اسم "فليسقط مؤتمر البحرين".

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى جماهير شعبنا للمشاركة بفاعليه فى جمعة رفض مؤتمر البحرين، وذلك بعد عصر اليوم فى مخيمات العودة المنتشره على حدود غزة .

وأدانت الهيئة موقف الدول العربية التي شاركت بهذا المؤتمر سيء الصيت، داعية الجميع لاحترام القرار الفلسطيني الموحد برفض المؤتمر الرامى الى الالتفاف على حقوق وثوابت شعبنا الفلسطيني.

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