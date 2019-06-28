انطلاق أعمال القمة الـ 14 لمجموعة العشرين في اليابان

وافتتح اجتماع القمة الذي سيهيمن عليه مناقشات مثيرة للجدل حول التجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قائلا: "لدينا فرصة كبيرة في هذه القمة لتشجيع ننمو الاقتصادي العالمي"، وفق وكالة (سبوتنك).







رام الله - دنيا الوطنبدأت مجموعة العشرين أعمالها في مدينة أوساكا اليابانية، صباح الجمعة، بمشاركة 37 دولة ومنظمة.من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "نسعى لمستقبل تستفيد فيه جميع شعوب العالم من الاقتصاد الرقمي"، حيث من المتوقع أن تناقش القمة ثمانية مواضيع أساسية على أجندة الاجتماعات هي الاقتصاد العالمي وتمكين المرأة والتنمية والتجارة والاستثمار والابتكار والصحة والبيئة والطاقة بالإضافة إلى ملف التوظيف.وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 حزيران/ يونيو الحالي، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.