شؤون فلسطينية

الجبهة الشعبية تُدين البحرين وتُشيد بالكويت

الجبهة الشعبية تُدين البحرين وتُشيد بالكويت
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن ادانتها لتصريحات وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، التي أكد فيها على حق الاحتلال الإسرائيلي في الوجود وأشار فيها إلى "الرابط التاريخي" بين "الشعب اليهودي" وأرض فلسطين.

وقال الجبهة، في بيان صحفي، الجمعة: "نحيي الموقف الأصيل للشعب البحريني الشقيق الذي عبّر عن رفضه لورشة البحرين، ولحالة الانحدار التي وصل إليها النظام البحريني وتطبيعه وعلاقاته المشبوهة مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف البيان: "نعبّر عن تقديرنا إلى دولة الكويت وبرلمانها وشعبها الشقيق على مواقفهم الرافضة للمشاركة في ورشة البحرين، وإلى العراق الشقيق بكل مكوناته، وإلى جميع الدول التي قاطعت الورشة".

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