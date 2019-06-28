شاهد: حماس توجه أربع دعوات للسلطة الفلسطينية بشأن المصالحة

رام الله - دنيا الوطن

وجه عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، أربع دعوات للسلطة الفلسطينية، وذلك عبر مقطع فيديو بثه على الانترنت.





ودعا أبو مرزوق، السلطة الفلسطينية إلى وحدة الموقف وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإلغاء "العقوبات" عن قطاع غزة، وعقد لقاء جامع لكل القوى الفلسطينية.





وأكد أبو مرزوق، أن ورشة البحرين فشلت، موجها عدة مطالب إلى السلطة الفلسطينية، مضيفاً: "ورشة البحرين فشلت بفعل وحدة الموقف الفلسطيني، ومقاطعة الفلسطينيين، للمؤتمر الذي تجاهل الحقوق السياسية، وخاصة مسألة الاحتلال".







وتابع: "صفقة القرن وشقها الاقتصادي سقطا، والصفقة خطرة لأنها تؤدي لتهويد المقدسات، وإلغاء حق العودة وتعمل على التطبيع مع الاحتلال".

وشدد على أن حركة حماس، لن تسمح بنجاح صفقة القرن، وستفشل أي صفقة تمس حقوق الفلسطينيين. مثمنا في الوقت ذاته موقف الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية والإسلامية، لرفضها.