شؤون فلسطينية

انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأجواء حارة نسبياً

انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأجواء حارة نسبياً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو سيكون، الجمعة، غائماً جزئياً إلى صاف في المناطق الجبلية، وحار نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار في ساعات النهار معتدلاً في معظم المناطق في ساعات الليل، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار في ساعات النهار معتدلاً في معظم المناطق في ساعات الليل، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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