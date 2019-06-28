شؤون فلسطينية

بعد تدخل الوسطاء.. الاحتلال يُوسع مساحة الصيد ويُدخل وقود المحطة لغزة

بعد تدخل الوسطاء.. الاحتلال يُوسع مساحة الصيد ويُدخل وقود المحطة لغزة
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
قال منسق اتحاد لجان الصيادين، زكريا بكر، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت توسعة مساحة الصيد في بحر قطاع غزة مجدداً، وتقسيم البحر وفق الآلية السابقة.

وأوضح بكر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الجهات الرسمية أبلغت الصيادين بالقرار الاسرائيلي وبدء العمل به، لافتاً إلى أنه تم تقسيم البحر وفق الآليات المتبعة سابقاً.

كما وقرر الاحتلال الإسرائيلي ادخال الوقود القطري الخاص بمحطة توليد الكهرباء إلى غزة، وذلك بعد عدة أيام من منعه.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، إن الاحتلال الإسرائيلي وعبر الوسطاء أبدى استعداده للالتزام بتفاهمات التهدئة المُتفق عليها مسبقاً.

وأوضح أبو ظريفة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الاحتلال الإسرائيلي وكخطوة أولى قرر أبلغ الوسطاء بقراره توسيع مساحة الصيد وإعادة ادخال الوقود القطري إلى محطة توليد الكهرباء بالقطاع.

وأضاف أبو ظريفة: "لسنا أمام مرحلة جديدة من تفاهمات التهدئة وإنما إعلان الاحتلال الإسرائيلي التزامه بما تم الاتفاق عليه مسبقاً عبر وسطاء التهدئة".

وأشار أبو ظريفة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أمام اختبار حقيقي بجدية التزامه بتفاهمات التهدئة، مؤكداً أن ما تم التوصل إليه ناتج عن ضغوط الشباب الثائر بمسيرات العودة وكسر الحصار.

وفي السياق، أكد الناطق باسم شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، محمد ثابت، استئناف الاحتلال لضخ الوقود للمحطة، مشيراً إلى ان هناك المحطة ستعمل على تشغيل المولد الثالث خلال اليوم.

وأوضح ثابت، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه في حال تم تشغيل المولد الثالث واستلام الكميات السابقة سيتم العمل بجدول الكهرباء المعتاد في قطاع غزة، مضيفاً: "نحن بانتظار استلام كمية الكهرباء من المحطة".

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي، أعلنت أنه تم التوصل الى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس الليلة، بوساطة من الامم المتحدة، يتضمن وقف إطلاق البالونات الحارقة على مستوطنات غلاف غزة.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن النقاط الرئيسية التي تتعلق باتفاق الهدنة، تشمل على أن تتوقف حركة حماس عن إطلاق البالونات الحارقة، وتسيطر على المتظاهرين على طول السياج الحدود، في المقابل تجدد إسرائيل دخول الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء، وتوسع مساحة الصيد إلى 15 ميلا، وتعيد 60 قارباً تمت مصادرتها من صيادي قطاع غزة على مر السنين.

وأشارت الإذاعة، إلى أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق بمعرفة وموافقة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد يوم من إطلاق البالونات الحارقة على غلاف غزة.

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