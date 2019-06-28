شؤون فلسطينية

إذاعة جيش الاحتلال: التوصل لاتفاق هدنة بين إسرائيل وحماس.. وهذه بنوده

إذاعة جيش الاحتلال: التوصل لاتفاق هدنة بين إسرائيل وحماس.. وهذه بنوده
رام الله - دنيا الوطن - ترجمة مؤمن مقداد 
أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي، أنه تم التوصل الى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس الليلة، بوساطة من الامم المتحدة، يتضمن وقف إطلاق البالونات الحارقة على مستوطنات غلاف غزة.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن النقاط الرئيسية التي تتعلق باتفاق الهدنة، تشمل على أن تتوقف حركة حماس عن إطلاق البالونات الحارقة، وتسيطر على المتظاهرين على طول السياج الحدود، في المقابل تجدد إسرائيل دخول الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء، وتوسع مساحة الصيد إلى 15 ميلا، وتعيد 60 قاربا تمت مصادرتها من صيادي قطاع غزة على مر السنين.

وأشار الإذاعة، إلى أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق بمعرفة وموافقة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد يوم من إطلاق البالونات الحارقة على غلاف غزة.

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